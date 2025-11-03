Gran Premio de Brasil 2025: Horarios, días y dónde ver EN VIVO prácticas, sprint, qualy y carrera

Entramos a la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, y a partir del Gran Premio de Brasil faltarán solamente tres carreras más para bajar el telón de una campaña más de la categoría reina.

Lando Norris llega al circuito de Interlagos como el nuevo líder del Campeonato de Pilotos, luego de haber ganado el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El inglés se colocó a un punto de su coequipero Oscar Piastri, quien terminó quinto en la carrera.

En la Ciudad de México, Norris dominó el fin de semana, conquistando la pole position y a la postre la victoria del domingo, con una aplastante ventaja de 30 segundos sobre Charles Leclerc, Max Verstappen logró terminar en la tercera posición pese a la complicaciones en la arrancada.

Lee también: Trent Alexander-Arnold dedica emotivo mensaje a Diogo Jota en su regreso a Anfield

IT'S RACE WEEK IN SAO PAULO!! 🇧🇷💨



Who here is excited for us to go racing in Brazil? 🙌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sYfkMe0HYz — Formula 1 (@F1) November 3, 2025

La fecha en suelo mexicano dejó las puertas abiertas para vivir un gran cierre de temporada y Brasil puede ser la primera de tres carreras con emociones al límite.

Interlagos tendrá el sazón perfecto para darle sabor a la batalla por el campeonato, pues este fin de semana habrá carrera sprint, donde se entregan puntos a los ocho primeros, por lo que Norris, Piastri y Verstappen buscarán sumar todas las unidades posibles para lograr su causa.

Lee también: Guillermo Ochoa, impactado ante el nivel del futbol de Chipre: “No es una liga fácil”

El máximo de puntos que podrá hacer un piloto en tierras brasileñas serán 32.

Horarios y transmisión para ver el Gran Premio de Brasil 2025

Viernes 7 de noviembre

Práctica 1 / 8:30 horas / F1TV y Sky Sports

Clasificación Sprint / 12:30 horas / F1TV y Sky Sports

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint / 8:00 horas/ F1TV y Sky Sports

Clasificación / 12:00 horas / F1TV y Sky Sports

Domingo 9 de noviembre