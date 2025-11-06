Tata Martino regresa a la MLS con el Atlanta United

El Atlanta United de la MLS anunció este jueves el fichaje como entrenador de Gerardo 'Tata' Martino hasta 2027, lo que marca el regreso del argentino a la ciudad en la que conquistó una MLS Cup en 2018.

“Tata es un entrenador excepcional que marcó la pauta de la excelencia en nuestro club y contribuyó a consolidar nuestra identidad en la Major League Soccer (MLS)", declaró en un comunicado el propietario del Atlanta United, Arthur M. Blank.

Martino fue el primer entrenador en la historia de este club que debutó en la MLS en 2017 y que alzó la MLS Cup al año siguiente.

Tata Martino 🇦🇷



A new chapter ready to unfold 📖 pic.twitter.com/7L7707NL62 — Atlanta United FC (@ATLUTD) November 6, 2025

No obstante, la última temporada del Atlanta United estuvo muy lejos del éxito. Apenas logró 5 victorias en 34 partidos de liga regular, que le posicionaron como el segundo peor equipo de toda la competición.

Martino, de 62 años, se encontraba sin equipo desde que abandonó por motivos personales el banquillo del Inter Miami al término de la temporada 2024, en la que el conjunto capitaneado por Lionel Messi cayó en primera ronda de la MLS Cup.

En sus dos campañas al frente de Miami, Martino conquistó la Leagues Cup 2023 y el MLS Supporters' Shield 2024, que se otorga al equipo con más puntos al término de la fase regular.