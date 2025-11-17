Tala Rangel rompe el silencio y manda mensaje a la afición que lo abucheó en Torreón

La Selección Mexicana no pudo pasar del empate (0-0) con su similar de Uruguay, en duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El Tricolor de Javier Aguirre no generó muchas oportunidades claras de gol en la portería de los Charrúas y las que provocó no las pudo concretar.

De esta manera, México llegó a cinco partidos consecutivos sin poder ganar, con saldo de cuatro empates (Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay) y una humillante derrota (Colombia).

Por tal motivo, su desempeño sigue generando dudas a menos de siete meses que comience su participación en el Mundial, donde tendrá la responsabilidad de ofrecer una actuación más que digna.

Lee También "No sabe, ni siquiera, quien será su portero titular": David Faitelson tunde a Javier Aguirre previo al duelo contra Uruguay

Por sus más recientes actuaciones, la afición de la Selección Mexicana no está nada contenta y no dudó en mostrar su malestar durante el juego amistoso contra Uruguay que se disputó en Torreón.

Al finalizar el compromiso en el Territorio Santos Modelo, la casa del Santos Laguna, los seguidores presentes abuchearon a los jugadores y al cuerpo técnico mientras abandonaban el terreno de juego.

Sin embargo, otra situación similar se vivió desde el inicio del encuentro en el inmueble de Coahuila, ya que Raúl Rangel también recibió silbidos desde que tocó su primer balón.

Lee También David Faitelson arremete contra Raúl Jiménez; asevera que la Selección Mexicana juega en Estados Unidos "por los dólares"

El Tala no fue bien recibido por el público de Torreón que esperaba ver en la portería del Tricolor a Carlos Acevedo, el guardián de los Guerreros.

Javier Aguirre prefirió alinear al cancerbero de la Chivas, en lugar del de Santos, a pesar de que se encontraba jugando como local.

La decisión del Vasco provocó mucha molestia en la afición lagunera que descargó su ira contra el Tala Rangel.

El arquero del Rebaño no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un mensaje a las personas que estuvieron presentes en Torreón.

A través de sus redes sociales, Raúl publicó una fotografía del partido y la acompañó con el siguiente mensaje.

“Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay, dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, compartió el Tala Rangel en su cuenta oficial de Instagram.