David Faitelson arremete contra Raúl Jiménez; asevera que la Selección Mexicana juega en Estados Unidos "por los dólares"

La Selección Mexicana juega en Estados Unidos por los dólares, no por los abucheos. Así lo aseguró el periodista deportivo, David Faitelson, después de que el delantero Raúl Jiménez lamentara la respuesta de la afición nacional en el partido que México empató (1-1) con Uruguay.

“Hay que informarle a Raúl Jiménez que a la Selección Mexicana se la llevan a Estados Unidos por los dólares y no por los abucheos. Si les temen o les importan demasiado esos abucheos, imagínense lo que será el Mundial en casa con una alta presión de los aficionados. Pobres de ellos, pobres de nosotros”, escribió Faitelson en su cuenta de X.

Y es que, a lo largo del partido amistoso, la afición mexicana mostró su molestia en el TSM Corona. Además de abuchear a los futbolistas, los presentes exigieron la salida del estratega Javier Aguirre: “Fuera Vasco”, se escuchó en el recinto, sumado al grito homofóbico contra el guardameta Raúl “Tala” Rangel.

La respuesta de los fanáticos locales provocó incomodidad en los futbolistas de las Selección Mexicana, al punto en el que el Raúl Jiménez declaró que “por eso siempre nos llevan a Estados Unidos”.

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen. El 'Fuera Vasco '. Que le griten pu... al portero. Eso deja tristeza. Así es esto. Tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos”, lanzó Jiménez.

Lo cierto es que la afición está molesta porque, a siete meses para que inicie el Mundial de 2026, el Tricolor hila cinco partidos sin conocer la victoria.

A la espera de romper esa mala racha, especialmente con la obligación de cerrar el año antes del evento mundialista, se enfrentarán a Paraguay en territorio estadounidense.

Lee también Raúl Jiménez sale molesto y explota contra la afición en Torreón: Por eso nos llevan a Estados Unidos

Hay que informarle a Raúl Jiménez que a la selección mexicana se la llevan a Estados Unidos por los dólares y no por los abucheos…

Si ellos le “temen” o les importan demasiado esos abucheos, imagínense lo que será el Mundial en casa con una alta presión de los aficionados.… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 16, 2025

¿Cuándp será el próximo partido de la Selección Mexicana?

Martes, 18 de noviembre

México vs Paraguay | 19:30 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

Lee también Afición en Torreón estalla contra Javier Aguirre por no meter a Carlos Acevedo; Malagón y Rangel la pasan mal en el TSM