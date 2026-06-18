Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan este jueves en un partido crucial para destrabar el parejo Grupo B del Mundial 2026, pero más allá de la urgencia, el choque sacará a relucir una curiosa ironía: por peso histórico y jerarquía, este es el duelo que debió haber jugado Italia si se hubiese clasificado.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio de Los Ángeles. Mismo que podrá verse a través del pase mundialista de ViX.

Universal Deportes 02:57 PM ¡Victoria (4-1) de Suiza en la segunda jornada de la Fase de Grupos!

Suiza vs Bosnia-Herzegovina | Las mejores acciones del partido del Grupo B del Mundial 2026

Universal Deportes 02:57 PM ¡Cuarto gol de Suiza! Granit Xhaka cobra el penal y le da la victoria (4-1) a Suiza.

Universal Deportes 02:54 PM Penal para Suiza

Universal Deportes 02:53 PM ¡Gol de Bosnia-Herzegovina! Ermin Mahmić anota en el 90´+3´.



Universal Deportes 02:51 PM Se agregan seis minutos al partido

Universal Deportes 02:50 PM ¡Suiza amarra la victoria con un tercerl gol! Johan Manzambi firma doblete en el 90´.

Universal Deportes 02:44 PM ¡Segundo gol de Suiza! Rubén Vargas Martínez remata en el 84´.

Universal Deportes 02:34 PM ¡Gol de Suiza! Suiza abre el marcador en el 74´ con gol de Johan Manzambi.



Universal Deportes 02:23 PM Continúa el partido sin abrir el marcador

Universal Deportes 02:04 PM Comienza el segundo tiempo del partido

Universal Deportes 01:48 PM Se agregan ocho minutos al primer tiempo del partido

Universal Deportes 01:26 PM Continúa el marcador en cero

Universal Deportes 01:08 PM Rueda el balón en el Estadio de Los Ángeles

Universal Deportes 12:36 PM Alineaciones confirmadas para el partido de la segunda jornada de la Fase de Grupos

SRETNO BOSNO I HERCEGOVINO pic.twitter.com/Wlljwvr9rv — BiHFootball (@BiHFootball) June 18, 2026

Unsere Startelf für das zweite Gruppenspiel

Notre onze de départ pour le 2e match de groupe

Il nostro undici titolare per la seconda partita del girone



📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/Do0PLSJoyM — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 18, 2026

¿Cómo llegarán Suiza y Bosnia-Herzegovina a la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

El cruce en el Estadio de Los Ángeles buscará romper con la paridad de las selecciones y la primera victoria en esta competición, donde ambas se encuentran con un punto encajado en el tablero, al igual que sus rivales Qatar y la anfitriona Canadá.

Los suizos arrastran un agónico estreno mundialista contra la selección del español Julen Lopetegui, en donde tropezaron con un gol en el minuto 94 que arrancó de cuajo cualquier atisbo de victoria.

Bosnia, por su parte, comenzó por todo lo alto, debutando en el primer duelo que se celebró en suelo canadiense contra la selección anfitriona y quitándose el maleficio de iniciar las citas deportivas de la Copa del Mundo con derrota.

Ambos equipos europeos se verán las caras en un duelo con aroma italiano, al considerarse la gran cita de la Costa Oeste de no llegar a ser por la ausencia de L'Azzurra.

[Publicidad]

Lee también La posible alineación de México para enfrentar a Corea del Sur en el Mundial 2026

Selección de Suiza en entrenamiento, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: EFE

La selección de Italia encadena una racha histórica sin asistir a las citas mundiales, tras una eliminatoria europea donde Bosnia-Herzegovina logró clasificarse, acabando con los sueños de la Nazionale, pese a presentarse como la favorita indiscutible.

El retintín sobre qué habría pasado si Italia hubiese clasificado y cómo habría sido su revancha ante Suiza perseguirá a suizos y bosnios sobre el césped, un partido en el que las apuestas se inclinan levemente en favor de los helvéticos por su mayor rodaje internacional.

[Publicidad]

Aun así, el ADN del Calcio italiano estará esparcido por el campo con la presencia del capitán y estrella bosnia Edin Dzeko, cuya huella en la Roma y el Inter de Milán permanece imborrable, o el defensa Sead Kolasinac, pilar de la Atalanta, comandado por el italiano Maurizio Sarri.

Lee también Javier Aguirre advierte a sus futbolistas previo al choque contra Corea del Sur

Selección de Bosnia-Herzegovina en pausa de hidratación, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Por el lado suizo, la mitad de la cancha está completamente dominada por el ritmo del fútbol italiano, con mediocampistas como Remo Freuler, del Bologna; o Michel Aebischer, del Pisa S.C..

[Publicidad]

A ellos se suma el veterano Ricardo Rodríguez, defensa del Betis en España, pero formado en los terrenos del Torino y el Milan.

A pesar de la pequeña distancia geográfica que separa a ambas naciones en el mapa del Viejo Continente, esta es la segunda vez en la historia que se enfrentan. La primera fue en un amistoso de 2016 cuando los balcánicos vencieron por 2-0 en la ciudad de Zurich.