Universal Deportes | 26-06-26 | 13:35 | Actualizada | 26-06-26 | 13:35 |

La selección de Francia, comandada por Kylian Mbappé, buscará terminar su fase de grupos con nueve de nueve puntos posibles, y clasificar a 16avos de final como primer lugar.

Del otro lado, Noruega parece haberse conformado con la segunda plaza del Grupo I, ya que en su alineación titular salió con muchos suplentes. Su máxima figura, Erling Haaland, no jugará.

El compromiso está pactado para arrancar a la 1:00 pm, tiempo del centro de México, en el estadio de Boston.

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