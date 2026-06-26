La selección de Francia, comandada por Kylian Mbappé, buscará terminar su fase de grupos con nueve de nueve puntos posibles, y clasificar a 16avos de final como primer lugar.

Del otro lado, Noruega parece haberse conformado con la segunda plaza del Grupo I, ya que en su alineación titular salió con muchos suplentes. Su máxima figura, Erling Haaland, no jugará.

El compromiso está pactado para arrancar a la 1:00 pm, tiempo del centro de México, en el estadio de Boston.

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Francia vs Noruega en vivo HOY

Universal Deportes 01:34 PM MINUTO 32- ¡Gooooool! Dembélé hace su triplete El delantero francés ya lleva tres goles para darle la victoria momentánea a Francia

Universal Deportes 01:22 PM Minuto 21- ¡Gooooool! Noruega responde de inmediato Los noruegos recortan la distancia

Universal Deportes 01:22 PM MINUTO 19- ¡Goooool! Ya son dos para Francia Dembélé hace su doblete

Universal Deportes 01:08 PM MINUTO 6- ¡Goooool! Francia se pone adelante en el marcador Con asistencia de Mbappé, Dembélé abre el marcador frente a Noruega