Uno de los mejores partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo se disputa este miércoles 17 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

Inglaterra y Croacia miden fuerzas en un duelo que promete ser espectacular, como los que han sido todos los que han disputado en los últimos años.

Los Tres de Leones, de la mano de Harry Kane, se presentan en Norteamérica 2026 con la ilusión de, finalmente, romper larga y extensa sequía de los casi 60 años que están por cumplirse desde la última y única vez que fueron campeones del mundo.

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Al interior del Equipo de la Rosa, son conscientes de que esta es una gran oportunidad para aprovechar la experiencia y juventud de la plantilla y conquistar su segundo trofeo en la historia del Mundial.

Los ingleses quieren comenzar su aventura con el pie derecho y confían en que podrán derrotar a unos croatas que también tienen las expectativas bastante altas para esta edición de la justa mundialista.

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Thomas Tuchel y sus dirigidos buscan demostrar que pueden ser capaces de ganar títulos para que su afición se sienta orgullosa de esta generación.

Por su parte, la selección balcánica también es consciente de la responsabilidad que tiene al llegar con un subcampeonato (Rusia 2018) y un tercer lugar (Qatar 202) en las dos últimas ediciones.

Para Zlatko Dalic, su timonel, es un privilegio que Croacia comience a ser vista como una nueva potencia futbolística, por lo que intentarán volver a tener una histórica participación.

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Uno de sus alicientes principales será que Luka Modric estará participando en su quinta y última Copa del Mundo, por lo que lucharán para que se pueda despedir levantando el campeonato de selecciones más importante del planeta.

Cabe resaltar que, a lo largo de la historia, Inglaterra y Croacia se han enfrentado en 14 ocasiones entre partidos oficiales (Mundial, Eurocopa, Eliminatorias UEFA y Liga de Naciones) y amistosos.

El saldo de los resultados favorece a los Tres Leones con seis victorias por cinco de los croatas; en total, han empatado en tres ocasiones.

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Aunque, desde aquel duelo de semifinales en Rusia 2018, donde la selección balcánica eliminó a la británica, se han visto las caras tres veces y el Equipo de la Rosa no ha vuelto a perder.

Todo está listo para que el estadio de Dallas reciba a dos de las selecciones más competitivas de los últimos años que sueñan con conquistar el título más valiosos del planeta: la Copa del Mundo.

Horario y canales para ver EN VIVO HOY Inglaterra vs Croacia

Inglaterra vs Croacia

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