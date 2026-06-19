La actividad del Grupo D de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 se reanuda este viernes 19 de junio de 2026.

Hoy se pone marcha la segunda jornada de este sector, por lo que cada partido será más que importante de cara a la siguiente ronda del Mundial.

Para las cuatro selecciones que conforman el cuarto grupo del torneo veraniego, cada punto es más que valioso para sus aspiraciones de superar la primera fase.

Este día, Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del certamen más importante del planeta, sale a escena para buscar su segunda victoria y así asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

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Sin embargo, enfrente tendrá a Australia, que también ganó su primer encuentro, por lo que lucharán por quedarse con el primer lugar del sector D.

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La selección de las Barras y las Estrellas goleó (4-1) a Paraguay en su primer juego, con un doblete de Folarin Balogun, uno de Damian Bobadilla y otro más de Giovanni Reyna.

Por su parte, los Socceroos derrotaron (2-0) a Turquía, gracias a Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, por lo que también escalaron al primer lugar del grupo.

Ahora, los estadounidenses y los australianos lucharán por permanecer en lo más alto del sector y asegurar su clasificación a la próxima instancia.

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Este encuentro, será bastante importante para las dos escuadras y sus aspiraciones de superar la fase de grupos.

Cabe resaltar que este partido no será transmitido por televisión abierta en nuestro país, pero sí podrá verse en las pantallas de una plataforma de streaming.

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Horario y canales para ver EN VIVO HOY Estados Unidos vs Australia