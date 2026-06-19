Hoy continúa la actividad de la Copa del Mundo de Norteamérica, con cuatro partidos que podrán definir el futuro de las ocho selecciones.

Este viernes 19 de junio, vuelve a rodar el balón en el Mundial, después de que el jueves se pusiera en marcha la segunda jornada, con juegos del Grupo A y B.

México, Suiza y Canadá se impusieron a Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina y Qatar, respectivamente; mientras que República Checa y Sudáfrica empataron.

En total, se marcaron 14 goles en los cuatro encuentros y solamente hubo un país (Corea del Sur) que no pudo hacerse presente en el marcador.

Luego de un primer día de muchas anotaciones en la segunda fecha, este viernes las expectativas son altas con los cuatro encuentros que están programados.

El Grupo C y D vuelven a entrar en acción este día y Brasil, Escocia, Haití, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía están listas para buscar una victoria.

[Publicidad]

Los escoceses, los estadounidenses y los australianos buscarán sumar otros tres puntos para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Mientras que Marruecos y Brasil tratarán de acumular más unidades para dar un paso importante a superar la fase de grupos.

Por su parte, Haití, Turquía y Paraguay deberán ganar su primer partido en Norteamérica 2026 para todavía tener posibilidades de avanzar a la próxima instancia.

[Publicidad]

El segundo duelo de esta Copa del Mundo será fundamental para todas las selecciones, por la importancia de obtener o dejar escapar puntos rumbo a los dieciseisavos de final.

Cabe resaltar que, de los tres partidos que se disputarán hoy, sólo uno será transmitido por televisión abierta en nuestro país; aunque, los otros tres podrán verse a través de una plataforma de streaming.

Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos del Mundial 2026 de este viernes 19 de junio

Estados Unidos vs Australia

Grupo: D

Fecha: Viernes 19 de junio

Hora: 13:00

Estadio: Seattle

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)

Escocia vs Marruecos

Grupo: C

Fecha: Viernes 19 de junio

Hora: 16:00

Estadio: Boston

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)

Brasil vs Haití

Grupo: C

Fecha: Viernes 19 de junio

Hora: 18:30

Estadio: Philadelphia

Transmisión: Canal 5/Azteca 7/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026)