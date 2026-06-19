Mundial 2026: Estados Unidos vs Australia – EN VIVO – Jornada 2 – Grupo D

Estados Unidos, uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, vuelve a entrar en acción con el objetivo de buscar su segunda victoria.

La selección de las Barras y las Estrellas quiere asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y el primer lugar del Grupo D.

Luego de superar sin ningún problema (4-1) a Paraguay, la escuadra de Mauricio Pochettino llega con el ánimo a tope para este segundo encuentro del Mundial.

Con un doblete de Folarin Balogun, un gol de Damián Bobadilla y uno más de Giovanni Reyna, los estadounidenses tuvieron una gran presentación en su torneo y demostraron que tratarán de ofrecer su mejor actuación en la historia.

Aunque, enfrente tendrán a una selección de Australia, que también ganó en su debut en Norteamérica 2026, por lo que esta tarde el primer lugar del sector estará en juego en Seattle.

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Los Socceroos derrotaron a Turquía, gracias a las anotaciones de Nestory Irankunda y de Connor Metcalfe.

Por lo tanto, empataron a Estados Unidos con tres puntos, pero la diferencia de goles los coloca un escalón por debajo.

De esta manera, la representante de la Confederación Asiática buscará quedarse con la victoria para no sufrir en la última jornada de la fase de grupos.

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Por tal motivo, este partido será más que importante para definir qué selección avanzará a la siguiente ronda, siendo la primera del Grupo D.

El ganador de este juego en Seattle, clasificará a los dieciseisavos de final y asegurará el primer puesto del sector, ya que el primer criterio de desempate de la FIFA es el resultado en el duelo directo.

Cabe resaltar que el duelo entre Estados Unidos y Australia comenzará en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México).

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Además, la transmisión no será por televisión abierta, pero podrá disfrutarse a través de la plataforma de streaming ViX Premium, con el Pase Mundial 2026.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Estados Unidos vs Australia