La primera jornada de Norteamérica 2026 terminó con un solo empate sin anotaciones, es decir, fue un gran arranque para la mayoría de las ofensivas de los equipos.

Para dimensionar lo que se vivió en la primera ronda, únicamente ocho selecciones (Sudáfrica, Haití, Turquía, Ecuador, España, Cabo Verde, Argelia y Panamá) de las 48 que están compitiendo se quedaron sin marcar.

Como es habitual en cada edición del Mundial, la expectativa por conocer al máximo goleador es bastante alta.

A pesar de que apenas se ha disputado una fecha, ya hay varios delanteros que levantan la mano como firmes candidatos para quedarse con la Bota de Oro de la justa mundialista.

De las principales figuras del torneo, tomaron ventaja en la lista de goleadores Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) Harry Kane (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega).

La Pulga anotó un hat-trick y se colocó en lo más alto de la tabla, pero los otros tres marcaron dos cada uno y le siguen de cerca los pasos.

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El rendimiento de jugadores consagrados que ya no tienen nada que demostrar, como Messi y Kane, no asombra; tampoco el de las promesas que se convirtieron en realidad y a quienes todavía les queda un largo recorrido en sus carreras, como Mbappé y Haaland.

Los cuatro cumplieron con las expectativas en su debut y dieron un paso importante en la carrera por convertirse en el máximo romperredes de esta Copa del Mundo.

Aunque, hubo una superestrella que no estuvo a la altura de las circunstancias: Cristiano Ronaldo. El máximo goleador en la historia del futbol profesional no fue capaz de marcar ni una sola diana en el primer partido de Portugal, que empató (1-1) con Congo.

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CR7 tendrá que esperar los próximos juegos de los lusos para abrir su cuenta personal.

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