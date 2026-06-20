Este sábado, 20 de junio, Alemania y Costa de Marfil se medirán en el Estadio Toronto para disputar la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido correspondiente al Grupo E.

Alemania vs Costa de Marfil | Las acciones más destacadas del Mundial de 2026

Universal Deportes 03:59 PM ¡Gol de Alemania! El segundo gol de Alemania en el tiempo agregado, obra de Deniz Undav.

Universal Deportes 03:53 PM Se agregan seis minutos al segundo tiempo

Universal Deportes 03:34 PM ¡Alemania rescata el empate 1-1!

Universal Deportes 03:25 PM Comienza el segundo tiempo, Costa de Marfil va ganando 0-1

Universal Deportes 03:01 PM Termina el primer tiempo

Universal Deportes 02:46 PM Se agregan siete minutos al primer tiempo del partido

Universal Deportes 02:30 PM ¡Gol de Costa de Marfil! Franck Kessiéabre el marcador en el 30´.

Universal Deportes 02:26 PM Pausa de hidratación

Universal Deportes 02:23 PM Continúa el partido sin goles por parte de ambos equipos

Universal Deportes 02:15 PM Nico Schlotterbeck recibe asistencia por una lesión en el tobillo

Universal Deportes 02:03 PM ¡Rueda el balón en el Estadio Toronto!

Universal Deportes 01:51 PM Ambos equipos ya se encuentran en la cancha del Estadio Toronto

Universal Deportes 01:15 PM Alineaciones confirmadas para el partido de la Fase de Grupos

🇨🇮 ONCE INICIAL



Estos soooooon los 1️⃣1️⃣ para enfrentar a Alemania 🇩🇪



Muchos cambios respecto del primer encuentro. Tengo miedo pic.twitter.com/Y9vstCrTT7 — 🇨🇮 Margfil 🇦🇷 (@margfil) June 20, 2026

¿Cómo llegarán Alemania y Costa de Marfil a la segunda jornada de la Fase de Grupos?

Alemania buscará mantener el acelerador a fondo ante un envalentonado Costa de Marfil el sábado en Toronto, en un duelo que premiará a su ganador con un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El tetracampeón del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) mostró sus credenciales en su estreno en el Grupo E al golear 7-1 al debutante Curazao, pero su cruce de la segunda fecha ante los africanos servirá de termómetro para medir su nivel real.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann, de 38 años, tiene en Norteamérica la obligación histórica de sepultar las humillantes eliminaciones en fase de grupos sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su entrenador, el más joven del Mundial, acapara los focos, mientras intenta reconstruir el ADN futbolístico de Alemania.

[Publicidad]

Lee también México y su historia en los duelos más importantes de la Copa del Mundo

Nico Schlotterbeck con la selección de Alemania, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Tras debutar con una goleada 7-1, el mismo marcador de la histórica humillación a Brasil en semifinales del Mundial 2014 en Belo Horizonte, Nagelsmann celebró la "paciencia" e "intensidad" que mostró su equipo.

También advirtió que Alemania no se va a "dormir en los laureles" e irá con todo ante Costa de Marfil y en el cierre del Grupo E ante Ecuador, el 25 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey.

[Publicidad]

En el estreno, la oncena germana fue de menos a más hasta doblegar por completo el ímpetu de un Curazao que mostró que puede faltarle fútbol, pero que le sobra ímpetu.

Por otra parte, Wahi jugó el primer tiempo y diez minutos del segundo en el triunfo 1-0 de Costa Marfil ante Ecuador, con gol de Amad Diallo en los descuentos.

Lee también Hervé Renard, el técnico que llegó de emergencia para dirigir a Túnez

[Publicidad]

Costa de Marfil derrota a Ecuador en el último minuto, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

Otro de los nuevos talentos de los Elefantes, Yan Diomande, de 19 años, fue clave para romper la defensa de un Ecuador que no perdía desde setiembre de 2024.

Tras la victoria contra los sudamericanos, Diomande advirtió que Costa de Marfil busca en este Mundial "hacer historia".

"Vinimos con mentalidad ganadora. Como hemos empezado bien, estamos ganando confianza y vamos a intentar ganar los próximos partidos", dijo el extremo de gran temporada en el Leipzig y que está en la mira del Liverpool, entre otros grandes del fútbol europeo.