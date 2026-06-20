Monterrey.— Con apenas tres sesiones de entrenamiento al frente de la selección de Túnez, Hervé Renard se prepara para afrontar —en México— uno de los desafíos más exigentes en su trayectoria como técnico: Rescatar a un equipo golpeado y devolverlo a la pelea en la Copa del Mundo 2026.

El timonel francés, reconocido por su capacidad para transformar selecciones y construir relatos inesperados, tomó el mando en un momento crítico, luego de la dura derrota sufrida en el debut frente a Suecia (1-5). Sin embargo, lejos de enfocarse en el pasado, Renard aseguró haber encontrado a un grupo comprometido, consciente de sus errores y decidido a cambiar la imagen en el torneo.

“Encontré a un equipo motivado, con talento, una nueva visión y muchas ganas de hacer un mejor trabajo. Tenemos que ofrecer un gran partido para vencer al poderoso equipo japonés. No me interesa el pasado, estamos conectados y enfocados en tener determinación y buscamos revertir esto”, dijo.

Renard, quien aseguró que antes de recibir la llamada y viajar a México ya tenía un conocimiento claro del plantel, destacó que ahora la responsabilidad recae en sus jugadores, quienes deben levantarse del golpe inicial.

“Es un reto fabuloso. El aspecto más importante para lograr los tres puntos es jugar como un solo equipo y con determinación. En la Copa del Mundo, el técnico no es la clave, todo está en los jugadores y su talento”, finalizó.

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