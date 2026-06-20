Este sábado continúa la actividad de la segunda jornada de la fase de grupos en el Mundial 2026 con cuatro atractivos partidos que podría definir el futuro de sus respectivos grupos.

Primero está el juego en el estadio Houston entre la 'Naranja Mecánica' y Suecia, que promete grandes emociones ya que los dirigidos por Ronald Koeman deben vencer para ponerse en primer lugar del grupo, que intentará ser protegido por los de Graham Potter. Más tarde, Alemania buscará demostrar que la goleada del primer partido no fue casualidad ni un golpe de suerte, sino que son verdaderos candidatos al título y para eso, deberán superar a una complicada Costa de Marfil.

En Kansas City, Ecuador intentará reponerse del golpe sufrido en la primera jornada y enfrentará a un golpeado Curazao, que desea terminar su participación en el Mundial con dignidad. Finalmente, a las 22:00 horas, en Monterrey, se jugará el partido número mil en la historia de la Copa del Mundo y lo protagonizan Túnez y Japón.

A continuación, te presentamos la información para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.

Lee también Hervé Renard, el técnico que llegó de emergencia para dirigir a Túnez

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL ESTE SÁBADO?

Países Bajos vs Suecia

[Publicidad]

Hora: 11:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Alemania vs Costa de Marfil

Hora: 14:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Ecuador vs Curazao

Hora: 18:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Túnez vs Japón

[Publicidad]

Hora: 22:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Lee también En Monterrey se disputará el juego 1000 en Copas del Mundo