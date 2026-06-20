Universal Deportes | 20-06-26 | 11:45 | Actualizada | 20-06-26 | 11:45 |

La segunda jornada del Grupo E del enfrenta a las selecciones de Alemania y de Costa de Marfil en el estadio de Toronto, en Canadá. En este partido se definirá al líder del sector, ya que ambos debutaron con victoria en esta Copa del Mundo, así que quien resulte vencedor de este encuentro asegura el primer lugar y la clasificación a dieciseisavos.

El conjunto alemán, dirigido por Julian Nagelsmann, goleó 7-1 a Curazao, pero debe confirmar esta tarde que dicha actuación no fue un golpe de suerte. Hoy pueden reafirmarse como candidatos al título.

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Por su parte, Costa de Marfil, bajo la conducción de Emerse Faé, dio una de las sorpresas del grupo al vencer 1-0 a Ecuador, pero ahora quiere dar un verdadero golpe de autoridad frente a los teutones.

El encuentro promete un interesante choque de estilos: la jerarquía y el poder de fuego de Alemania frente a la velocidad y el despliegue físico del conjunto marfileño. A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO ALEMANIA VS COSTA DE MARFIL?

  • Día: sábado 20 de junio
  • Horario: 14:00 horas
  • Estadio: estadio de Toronto
  • Transmisión: ViX Premium

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