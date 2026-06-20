Toronto.— Alemania buscará mantener el acelerador a fondo contra un envalentonado Costa de Marfil, en un duelo que premiará a su ganador con un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El tetracampeón del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) mostró sus credenciales en su estreno en el Grupo E al golear 7-1 al debutante Curazao, pero su cruce de la segunda fecha frente a los africanos servirá de termómetro para medir su nivel real.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann tiene en Norteamérica la obligación histórica de sepultar las humillantes eliminaciones en fase de grupos sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su entrenador, el más joven del Mundial, acapara los focos, mientras intenta reconstruir el ADN futbolístico de Alemania.

Luego de debutar con una goleada 7-1, el mismo marcador de la histórica humillación a Brasil en semifinales del Mundial 2014 en Belo Horizonte, Nagelsmann celebró la paciencia e intensidad que mostró su equipo.

También advirtió que Alemania no se va a “dormir en sus laureles” e irá con todo contra Costa de Marfil y en el cierre del Grupo E contra Ecuador, el 25 de junio.

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En el estreno, la oncena germana fue de menos a más hasta doblegar por completo el ímpetu de un Curazao que mostró que puede faltarle futbol, pero le sobra ímpetu.

El volante ofensivo del Bayern Munich Jamal Musiala anotó su primer gol en un Mundial y confirmó que es uno de los hombres a seguir en el equipo alemán.

Para el capitán del combinado alemán, Joshua Kimmich, es clave mantener los pies sobre la tierra y aceptar que la goleada del debut se dio sobre un equipo que está fuera de las selecciones de “alto nivel”.

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