Lionel Messi vs Carlos Vela: ¿A qué hora y dónde ver el partido Inter Miami vs LAFC?

Este domingo, el LAFC de Carlos Vela se enfrentará contra el Inter Miami del astro argentino, Lionel Messi. El Estadio Banc of California será testigo de este duelo que, en los últimos días, ha creado tensión por las recientes declaraciones de Vela.

El futbolista mexicano mostró indiferencia ante la posibilidad de enfrentarse a Messi. Y es que, en conferencia de prensa, confesó que prefiere restarle importancia al rival y en su lugar, enfocarse en sí mismo.

"No me importa quién juegue contra mí o contra quién voy a hacer algo. Yo quiero ganar. Quiero jugar bien. Quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival, me da igual quién esté adelante", sentenció.

En su último partido, los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino quedaron 0-0 contra Nashville. Por su parte, el LAFC cayó 2-1 durante su duelo contra Charlotte FC. De momento, los flamencos se encuentran en el lugar catorce de la Conferencia Este, mientras que el LAFC ocupa el tercer lugar de la Conferencia Oeste.

A continuación, el horario del compromiso entre los dos equipos de la MLS.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

Domingo, 3 de septiembre

Los Angeles FC vs Inter Miami/ 20:00/ MLS Season Pass (Apple TV)

Working on the west coast 👊 pic.twitter.com/mO8KfReXnR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 2, 2023