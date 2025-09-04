Mia y Lia Cueva brillan en el equipo nacional de clavados; se ganan su lugar en la élite

La inclusión de Mia y Lia Cueva en el equipo mayor de clavados de México en este 2025, significó para su familia un enorme logro: Ver a las jóvenes atletas representar al país en competencias de élite.

Con disciplina, talento y una madurez que desafía su edad, las tapatías entregaron espectaculares resultados, que las colocaron como referentes de una nueva generación.

La etiqueta, que pareciera ser muy pesada para las jóvenes de apenas 14 años de edad, fue aceptada por el dúo.

“Han sido muchas nuevas experiencias en tan poco tiempo. En el primer evento con el equipo mayor, había nervios, pero con su apoyo nos sentimos muy motivadas. A ellos, los veíamos en la televisión, y ahora son nuestros compañeros. Nos queda mucho por delante, queremos seguir teniendo buenos resultados y ser inspiración”, comentó Mia, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Las hermanas, quienes formaron parte de una histórica delegación mexicana en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, agradecieron el apoyo de los clavadistas con experiencia, resaltando a Osmar Olvera.

“Osmar nos inspira. Su trabajo da motivación para decir que, si él pudo, nosotras también podemos llegar a esos lugares. Él siempre nos dio palabras de apoyo”, añadió Lia.