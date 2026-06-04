Durante semanas, Javier Aguirre dejó claro que el duelo ante Serbia no sería un simple trámite, sino el último gran ensayo antes del debut mundialista frente a Sudáfrica.

El técnico nacional insistió en que este partido sería el más cercano a la realidad que vivirá el Tri en el Estadio Ciudad de México, marcando así el cierre de la etapa de experimentación y el inicio de la consolidación de su once ideal.

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Sin embargo, en la antesala del encuentro, el discurso del ‘Vasco’ pareció suavizarse, dejando abierta la posibilidad de ajustes y variantes. Pese a ello, lo mostrado sobre el terreno de juego apunta a otra cosa: Aguirre optó por un equipo sólido, con piezas que han sido constantes en su proceso, enviando un mensaje claro sobre quiénes llevan ventaja en la carrera por la titularidad.

Ante un rival europeo que exige en lo físico y en lo táctico, el Tri presentó una versión prácticamente definitiva, con la intención de afinar detalles y ganar confianza.

EL ONCE DE JAVIER AGUIRRE ANTE SERBIA