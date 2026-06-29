La Selección Mexicana tuvo una histórica fase de grupos, al sumar nueve de los nueve puntos posibles y no recibir una sola anotación en contra.

El Tricolor derrotó a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (0-3), a lo largo de la primera ronda, y se quedó con el primer lugar del Grupo A.

Cabe resaltar que sólo México, Francia y Argentina lograron ganar sus tres partidos en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Sin embargo, Les Bleus permitieron dos tantos; mientras que La Albiceleste uno, por lo que sólo el Tri de Javier Aguirre evitó que le marcaran.

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Ahora, en los dieciseisavos de finall del Mundial, se enfrentará a Ecuador, por uno boleto entre las 16 mejores selecciones.

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La Tricolor se quedó con uno de los terceros mejores lugares, al acumulrar cuatro puntos, gracias a su victoria sobre Alemania (2-1) y su empate (0-0) con Curazao.

En el estadio Ciudad de México, los mexicanos y los ecuatorianos medirán fuerzas este martes 30 de junio, en punto de las 19:00 horas.

El duelo promete ser de alto voltaje entre dos selecciones que sueñan con avanzar a los octavos de final de la justa mundialista.

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La expectativa alrededor del encuentro, entre la escuadra de la Concacaf y la de la Conmebol, se ve reflejada en los momios disponibles a través de Caliente.mx, "donde la victoria de la Selección Nacional de México aparece con una línea de +126, mientras que la de la Selección de Ecuador cuenta con momio de +260. El empate en tiempo regular, por su parte, se mantiene en +194".

Cabe resaltar que "en caso de apostar $1,000 pesos por la victoria de México ganarías $2,260 pesos, al igual que participas en la promoción de los 20 millones por partido de la Selección Nacional".

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Para mayor información sobre los momios de Caliente.mx, se pueden consultar aquí los términos y condiciones.