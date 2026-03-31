México y Bélgica se medirán en un duelo que promete intensidad y exigencia máxima, con estilos contrastantes que pondrán a prueba la solidez del Tricolor ante una de las selecciones más poderosas del futbol europeo.

Mientras el conjunto mexicano buscará imponer orden, velocidad y el respaldo de su afición, los belgas llegan con una base experimentada, transiciones rápidas y contundencia ofensiva, en un choque que servirá como termómetro para ambos en su camino internacional y que exigirá concentración total desde el primer minuto.

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LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 46 GOOOL DE BÉLGICA

México 1 - Bélgica 1

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

MEDIO TIEMPO EN CHICAGO

México 1 - Bélgica 0

MIN 32 MÉXICO SIGUE

El equipo Tricolor busca el segundo en Chicago

MIN 19 GOOOL DE MÉXICO

Jorge Sánchez marca el primero para el Tricolor

Ya lo gana México 🇲🇽⚽️



Jorge Sánchez abre el marcador al minuto 18 tras un rebote dentro del área en un tiro de esquina 🔥 pic.twitter.com/LyS58EDwwR — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 1, 2026

MIN 15

México busca abrir el marcador con varios ataques

COMIENZA EL PARTIDO

🚨 ¡ASÍ SUENA EL HIMNO MÁS HERMOSO DEL MUNDO EN CHICAGO! 🇲🇽😍🏆#TamalesVsWaffles pic.twitter.com/miKRWPcLEM — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 1, 2026

LOS 11 DE BÉLGICA

LOS 11 DE MÉXICO