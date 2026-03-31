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México y Bélgica se medirán en un duelo que promete intensidad y exigencia máxima, con estilos contrastantes que pondrán a prueba la solidez del Tricolor ante una de las selecciones más poderosas del futbol europeo.

Mientras el conjunto mexicano buscará imponer orden, velocidad y el respaldo de su afición, los belgas llegan con una base experimentada, transiciones rápidas y contundencia ofensiva, en un choque que servirá como termómetro para ambos en su camino internacional y que exigirá concentración total desde el primer minuto.

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