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México y Bélgica se medirán en un duelo que promete intensidad y exigencia máxima, con estilos contrastantes que pondrán a prueba la solidez del Tricolor ante una de las selecciones más poderosas del futbol europeo.
Mientras el conjunto mexicano buscará imponer orden, velocidad y el respaldo de su afición, los belgas llegan con una base experimentada, transiciones rápidas y contundencia ofensiva, en un choque que servirá como termómetro para ambos en su camino internacional y que exigirá concentración total desde el primer minuto.
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LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
MIN 46 GOOOL DE BÉLGICA
México 1 - Bélgica 1
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
MEDIO TIEMPO EN CHICAGO
México 1 - Bélgica 0
MIN 32 MÉXICO SIGUE
El equipo Tricolor busca el segundo en Chicago
MIN 19 GOOOL DE MÉXICO
Jorge Sánchez marca el primero para el Tricolor
MIN 15
México busca abrir el marcador con varios ataques
COMIENZA EL PARTIDO
LOS 11 DE BÉLGICA
LOS 11 DE MÉXICO
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