La Copa del Mundo de la FIFA está cada vez más cerca, y en la previa del partido inaugural entre México y Sudáfrica, Cuauhtémoc Blanco, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del Tricolor, anunció a través de redes sociales el arranque de un nuevo proyecto.

El exjugador del América, quien actualmente se desempeña como diputado federal por Morena, expresó su entusiasmo por iniciar un podcast en compañía de dos grandes amigos y exseleccionados nacionales, Germán Villa e Isaac Terrazas.

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Con un video y el balón oficial del Mundial en las manos, Blanco compartió con sus seguidores cómo surgió la idea de dar inicio a este nuevo espacio, en el que abordarán temas relacionados con el futbol y contarán con invitados especiales.

Cuauhtémoc, cuyo periodo legislativo abarca del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027, recalcó que “Posscass de compas” fue una iniciativa personal que recibió de inmediato una respuesta positiva por parte de los aficionados.

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En cuestión de horas, la cuenta del proyecto superó los 25 mil seguidores en TikTok, y entre sus primeros contenidos destacó un mensaje de Enrique “El Perro” Bermúdez, quien les deseó éxito en esta nueva etapa.