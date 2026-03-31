El boleto número 47 a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 fue ganado con demasiado dramatismo.

República Democrática del Congo cumplió con los pronósticos y derrotó (1-0) a Jamaica en la final del Repechaje Mundialista de Guadalajara. La representante de África obtuvo el penúltimo espacio disponible, pero, antes de celebrar en el estadio Akron, sufrió demasiado.

A pesar de la diferencia de calidad que existía, cuando el balón comenzó a rodar, fueron once hombres jugando contra hombres por el mismo sueño.

Cada futbolista dejó hasta su último aliento sobre el terreno de juego. La recompensa era mayúscula y todo su esfuerzo era vital para alcanzar el objetivo de toda una nación.

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Los congoleños tenían el favoritismo de su lado y lo demostraron. Fueron los que más llegadas de peligro generaron en la portería rival, a lo largo de los 90 minutos, pero se cansaron de fallar.

Incluso, tuvieron la “mala fortuna” de que el árbitro asistente les anulara dos goles a Cédric Bakambu (4' y 83') por fuera de juego; cerradas acciones que fueron confirmadas por el VAR.

A pesar de todos sus intentos, se toparon con unos Reggae Boyz que se plantaron con seguridad y que estaban dispuestos hacer todo lo posible por arrebatarles el boleto al Mundial. Los llevaron al límite.

El tiempo reglamentario transcurrió. Ninguno pudo perforar la cabaña del otro y se fueron al alargue.

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En los tiempos extra, los Leopardos siguieron siendo superiores, fueron en búsqueda de su presa y dieron el zarpazo que acabó con las ilusiones caribeñas.

En un tiro de esquina, Axel Tuanzebe apareció solo y mandó el balón al fondo de las redes de Andre Blake (100').

El defensa central congoleño se vistió de héroe y se llenó de gloria al cumplirle el sueño a toda una nación.

Después de 52 años, República Democrática de Congo está de regreso en una Copa del Mundo.

En Norteamérica 2026, los Leopardos estarán en el Grupo K, junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Ahí, tratarán de escribir un nuevo capítulo en su historia. Por lo pronto, ya cumplieron un sueño.