Tras un largo recorrido en las eliminatorias de la UEFA y luego de superar un agónico repechaje ante Polonia, al que venció (3-2), Suecia selló su clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Con el respaldo total de su afición en el Estadio Friends Arena de Estocolmo, los suecos pelearon cada minuto y cada jugada en busca de la gloria, hasta alcanzar con el silbatazo final el objetivo de regalarle una nueva alegría a su público y sumar así su decimotercera participación en un Mundial de la FIFA.

Lee también Las Chivas sorprenden a la peleadora mexicana de UFC Alexa Grasso

El triunfo, que desató la euforia en las gradas y sobre el césped, fue celebrado en todo el país, que verá a figuras como Anthony Elanga e Isak Hien, así como a los mediocampistas Lucas Bergvall y Hugo Larsson, instalarse en el sector F, donde compartirán grupo con Túnez, Japón y Países Bajos.

Con su lugar ya asegurado, México apareció en la conversación de los fanáticos de aquel país, al confirmarse como el destino de su selección para el partido inaugural, especialmente la ciudad de Monterrey, donde enfrentarán a Túnez.

Lee también Infantino anuncia que Irán jugará los partidos de la primera fase del Mundial en Estados Unidos

El compromiso, pactado para el 14 de junio en el Estadio Monterrey, comenzó a despertar el interés de sus seguidores, quienes ya planean el viaje y la búsqueda de boletos para vivir un momento que promete quedar en la memoria.