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El pasado sábado 28 de marzo, la peleadora mexicana Alexa Grasso, de dos derrotas en fila tras su triunfo frente a la estadounidense Maycee Barber, en Seattle.

La tricolor se impuso en UFC Fight Night, luego de noquear en el primer round a su rival, con un estrangulamiento apenas al minuto 2:42.

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El referí tuvo que intervenir para detener el combate y darle la victoria a la oriunda de Guadalajara, Jalisco, quien sueña con recuperar el cetro del título mosca.

Posterior a su victoria, Grasso fue sorprendida por un regalo del equipo al que apoya en el futbol mexicano: las Chivas del Guadalajara.

"En corazones mexicanos corre sangre rojiblanca", leyó en la caja que recibió donde venía su regalo.

Alexa Grasso derrotó a Maycee Barber / Foto: Imago7
Alexa Grasso derrotó a Maycee Barber / Foto: Imago7

"Ay, qué bonito", expresó la peleadora al abrir la caja.

"En cada rincón del país un sólo latido nos une, el de la afición más entregada y grande . No importa donde, el rojo y blanco son más que colores, son identidad son equipo, son unión. Chivas es el símbolo de esa pasión que nos une y distingue como mexicanos", leyó al interior.

Alexa recibió un jersey rojiblanco con su apellido y el número 9, mismo que le sorprendió al cumplir días el 9 de agosto. Lo presumió y aseguró ser fan del Rebaño.

"Está bonita y tiene mi nombre... Tiene el nueve, no sé si esto fue de verdad o al azar, pero wow. Yo nací un día nueve... Qué bonita está", concluyó Alexa Grasso.

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