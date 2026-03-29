El impactante nocaut de Alexa Grasso sobre Maycee Barber

Alexa Grasso vivió un gran regreso tras su increíble victoria sobre Maycee Barber en Seattle. La mexicana estuvo en el evento coestelar de la UFC Night del sábado y finalizó a su oponente en el primer asalto de la pelea.

La excampeona azteca conectó un fulminante golpe a la estadounidense que la mandó a la lona. Una vez que noqueó a su oponente, Grasso saltó a la espalda de su oponente para efectuar la estrangulación, pero Barber ya estaba fulminada.

El referee intervino para separarlas y finalizar la pelea, que apenas llevaba algunos segundos de haber iniciado. Grasso conquistó el triunfo por nocaut técnico para así sacudirse las dos derotas seguidas, incluida la que le costó el título frente a Valentina Schevchenko.

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💀 Alexa Grasso vs Maycee Barberpic.twitter.com/6bdpnVnpZK — Yotta (@y0ttaaa) March 29, 2026

La imagen del feroz golpe de la mexicana a la estadounidense se viralizó en redes, pero también existió cierta preocupación por el desplante de Maycee cuando estaba noqueada en la lona del octágono pues tenía los ojos en blanco y no respondía.

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Los cuerpos de emergencia atendieron a la peleadora perdedora ante la mirada de Alexa Grasso, quien detuvo su celebración mientras esto ocurría. La estadounidense fue llevada al hospital debido al estado de salud que presentaba tras el fuerte golpe de la mexicana.

"Parte del juego. Enhorabuena a Alexa, nos pillaron pero estamos bien. Volveremos pronto, gracias por interesaros", escribió Barber en sus redes sociales.