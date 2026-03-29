Álvaro Fidalgo vive un momento incómodo en el México vs Portugal; aficionado le arrebata un plumón

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Álvaro Fidalgo vivió la noche de este sábado una de las más especiales de su carrera, al debutar de manera oficial con la en la reapertura del Estadio Azteca frente a Portugal.

El exjugador del América, quien salió como titular, respondió de gran manera a la confianza de Javier Aguirre y tuvo una actuación sólida sobre el terreno de juego.

La actitud y entrega mostradas por el futbolista formado en las fuerzas básicas del Real Madrid le valieron el reconocimiento de la afición mexicana, un gesto que Fidalgo agradeció una vez concluido el encuentro.

Ya como jugador del Betis, el mediocampista se acercó a las gradas para corresponder el cariño recibido, repartiendo saludos y autógrafos. Sin embargo, ese momento dejó una reacción de sorpresa y molestia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El incidente ocurrió cuando Fidalgo firmaba un balón para un aficionado, quien tras prestarle un plumón se lo arrebató de las manos justo cuando el jugador se disponía a seguir firmando autógrafos, principalmente a varios niños que lo esperaban.

Ante la situación, el mediocampista volteó visiblemente molesto hacia el personal de seguridad, mientras el seguidor se alejaba con el balón firmado. Fidalgo no tuvo más remedio que disculparse con los aficionados y emprender el camino rumbo a los vestidores.

Lo sucedido no tardó en llegar a redes sociales, donde usuarios criticaron duramente al aficionado por su comportamiento y respaldaron la actitud del seleccionado mexicano.

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Álvaro Fidalgo en su primer partido con la Selección Mexicana, durante la reinauguración del Estadio Azteca - Foto: Imago7
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