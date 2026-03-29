Este sábado, México y Portugal empataron sin goles en la reinauguración de un estadio Banorte, donde el espectáculo que no tuvo el campo de juego, lo ofrecieron las tribunas.

Paulinho, el jugador de Toluca que fue convocado de último minuto por Roberto Martínez, jugó su primer partido en el Coloso de Santa Úrsula y aunque reconoció su importancia y belleza, bromeó al compararlo con el estadio de los Diablos Rojos.

“Yo sé que es un estadio mediático. Un estadio histórico mundialmente no sólo para México, es muy bonito, es hermoso, pero no lo cambio por el Nemesio”, declaró al terminar el partido.

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Paulinho convenció a sus compañeros de que México es un lugar seguro

Después de los hechos de violencia que azotaron al país hace un mes tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, conocido como ‘El Mencho’, trascendió en los medios de comunicación internacionales que distintas selecciones del mundo tendrían miedo de venir al país a jugar la Copa del Mundo.

Incluso, hay quienes señalan que detrás de esos hechos está la verdadera razón por la cual Cristiano Ronaldo no vino a la reinauguración del estadio Banorte; lo que sí es una certeza, es que Paulinho tuvo que cumplir el rol de “mensajero de la paz” o “embajador” de México para convencer a sus compañeros de selección de que este es un país seguro.

Al ser cuestionado si los jugadores de Portugal se sintieron seguros, el tricampeón de goleo con Toluca confesó que “tuve la oportunidad de hablar con mis compañeros para decirles que ustedes tienen un país seguro. Aunque lo que pasó allá (Guadalajara) no pasa en Portugal ni en Europa, no es una cosa de diario acá o que pase regularmente acá”.

Además, mencionó que “hablé con ellos para tranquilizarlos, pero ellos también quieren mucho a México. Como dije, así como venden mal la Liga, también venden un poquito mal al país porque tienen un país maravilloso, increíble. Yo hice mi papel y les dije lo que es este país”.

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