México vs Argentina - EN VIVO - Cuartos de Final del Mundial Sub 20

La Selección Mexicana no se deja abrumar por el ruido externo: Argentina es un rival más en el Mundial Sub-20. Es uno más en su camino, aún cuando el compromiso es de carácter histórico y en juego está el boleto a las semifinales del certamen.

Palabras que tanto los futbolistas tricolores, como el estratega Eduardo Arce, sostienen: “No me cansaré de repetirlo. Tenemos que darle foco a lo que hacemos nosotros y no contra quién vamos. Desde el respeto fuera de, pero adentro hacer lo que nos corresponde”.

Por lo que, una vez que salten a la cancha, los jóvenes futbolistas le guardarán respeto a Argentina, pero sin dejarse nublar la vista por el pasado que ambos equipos han construido, dejando al Tricolor como "víctima" en cuestión de resultados.

Junto con México y Argentina, el resto de los países clasificados a los Cuartos de Final son España, Colombia, Marruecos, Estados Unidos, Francia y Noruega. Mientras que, por su parte, la anfitriona Chile quedó eliminada en la fase de los Octavos de Final, obra de la Selección Mexicana.

Con el contexto presente, sigue aquí —minuto a minuto— todas las acciones del partido desde el Estadio Nacional de Santiago.

Minuto a minuto México vs Argentina Sub-20; hoy, sábado 11 de octubre

Universal Deportes 04:17 PM Alineaciones confirmadas para los Cuartos de Final del Mundial Sub-20