Con el triunfo ante República Checa (3-0) en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección Mexicana hizo aún más grande su figura de imbatible en el estadio Ciudad de México, donde no conoce la derrota en sus tres antecedentes como anfitrión de la Copa del Mundo.

En 1970, México empató con la Unión Soviética en su debut ante 107 mil 160 espectadores; en su segundo partido, goleó a El Salvador (4-0) con goles de Javier Gonzalo Fragoso, Juan Ignacio Basaguren y un doblete de Javier ‘Cabo’ Valdivia; finalmente, cerró la fase de grupos con victoria sobre Bélgica (1-0) gracias al gol solitario de Gustavo ‘El Halcón’ Peña. Por primera vez, el Tri clasificó a la fase final de una Copa del Mundo. Sin embargo, no tuvo final feliz al ser eliminado por Italia (1-4) en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

La segunda vez que México fue sede del Mundial, en 1986, el combinado azteca debutó con triunfo sobre Bélgica (2-1) gracias a los goles de Fernando ‘Sheriff’ Quirarte y Hugo Sánchez; empató con Paraguay (1-1) y cerró la primera etapa con victoria sobre Irak (1-0), nuevamente gracias a la participación goleadora de Quirarte. En octavos de final, con aquel icónico gol de Manuel Negrete de tijera, el Tri se impuso (2-0) a Bulgaria, antes de despedirse en la siguiente ronda contra Alemania Federal tras caer en la definición por penaltis.

Lee también El grito homofóbico aparece en el México vs República Checa

En Norteamérica 2026, la Selección dirigida por Javier Aguirre aumentó el invicto en el Coloso de Santa Úrsula con la victoria sobre Sudáfrica (2-0), gracias a los goles de Julián Quiñonez y Raúl Jiménez y con el triunfo ante República Checa. Así, el Tri aumentó su récord positivo en el antiguo a siete victorias y dos empates.

México se aseguró jugar los dieciseisavos de final (aún no conoce a su rival) en este mismo inmueble, donde todavía hay mucha historia por escribir.