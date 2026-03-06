México inicia su camino con el título como deseo en el Clásico Mundial de Beisbol

La espera terminó. La Selección Mexicana está preparada para abrir el telón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y lo hará hoy frente a Gran Bretaña, en el Daikin Park de Houston, Texas.

El Tricolor llega a esta edición con una mezcla de ilusión y memoria reciente. Hace tres años, enamoró al mundo con una actuación histórica, que lo llevó hasta las semifinales. Ahora, con gran parte de aquella base de regreso, el objetivo es claro: Dar el siguiente paso y pelear por el campeonato.

El equipo dirigido por Benjamín Gil presenta un roster lleno de figuras de Grandes Ligas, que elevan las expectativas. Nombres como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jarren Duran y Alek Thomas, encabezan a un equipo capaz de producir carreras en cualquier momento, mientras que el staff de pitcheo también luce imponente, con Andrés Muñoz como uno de los brazos más confiables.

Para el debut, Gil designó al lanzador Javier Assad como abridor. El pitcher de los Cubs de Chicago tendrá la responsabilidad de subir a la lomita y marcar el tono del encuentro, con la misión de neutralizar a una ofensiva británica encabezada por Jazz Chisholm Jr., pelotero de los Yankees de Nueva York; sin duda, uno de los maderos más peligrosos del rival.