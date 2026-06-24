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México busca cerrar con tres victorias su Fase de Grupos del Mundial 2026, esta noche frente a República Checa; algo que nunca ha conseguido el Tricolor en la historia de las Copas del Mundo.
Para ello, el técnico nacional, Javier Aguirre, mandará a la cancha del Estadio Ciudad de México esta alineación con algunos cambios en comparación a los enfrentamientos contra Sudáfrica y Corea del Sur.
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La novela de una posible titularidad de Guillermo Ochoa terminó y el Vasco dará al Tala Rangel su tercera titularidad en esta Copa del Mundo 2026.
Asimismo, Gilberto Mora recibirá su primera titularidad en un Mundial. Con esto, sólo Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa son los únicos futbolistas que no han recibido minutos en esta justa mundialista.
Julián Quiñones, Roberto Alvarado y el portero de las Chivas son los únicos jugadores que han sido titulares en los tres encuentros que lleva la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo 2026.
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Alineación de México vs Chequia Mundial 2026
El único descartado para este compromiso fue el mediocampista Brian Gutiérrez, quien tenía tarjeta amarilla.
Portero: Raúl Rangel
Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes y Mateo Chávez
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Medios: Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora
Delanteros: Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado
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