MEMES se despiden del Chicharito tras salida de Chivas

Al anunciarse la salida de Chicharito Hernández de Chivas, las redes sociales reaccionaron con memes, algunos divertidos, otros tantos nostálgicos, pero todos con el fin de mofarse del delantero mexicano.

El adiós de Javier del Rebaño Sagrado era un tema del cual se venía hablando días atrás, pero este jueves, el club oficializó esa noticia que provocó tristeza en unos cuantos seguidores del club, así como alivio para otros.

A raíz de su última aparición con Chivas, donde voló un penalti frente Cruz Azul en cuartos de final, una gran parte de la afición pedía la salida del icónico jugador mexicano y ese garrafal error también provocó burlas hacia él.

Los mejores MEMES de la salida del Chicharito de Chivas

Si hay algo que dejó el Chicharito fue esta foto, siempre me da gracia. https://t.co/Wk4sChpdwr pic.twitter.com/gnDtW6IROW — Andre 🎄 (@_AndreCA7) December 11, 2025

Te vamos a extrañar mucho, Chicharito.

Los Clásicos no serán lo mismo sin tí 🥹 pic.twitter.com/xO6Zjn1Grm — 🦅DIOS CUAUHTEMOC🦅 (@D1OSCuauhtemoc) December 11, 2025

Yo cuando Chicharito fallo el penal:"Chinga tu madre Javier ya vete"



Yo hoy también que deja de ser jugador de Chivas: pic.twitter.com/RvjbijXjcv — Ivan Adomaitis (@OffbrandCanelo) December 11, 2025

Chicharito, hiciste tu esfuerzo y fracasaste miserablemente en esa segunda etapa con Chivas, le lección, ya retírate. pic.twitter.com/Qrr57d3PWr — Kirk (@Kirk_V_H) December 11, 2025

Yo: *Que bueno que se va el Chicharito*

También yo festejando sus cuatro goles: pic.twitter.com/8dSVfzbG1B — Miguexandro ⚽ (@Miguexandro) December 11, 2025

La afición de Cruz Azul te llevará por siempre en el corazón, Chicharito!#GRAC14S a ese último penal💙🤍💙 pic.twitter.com/YnAo8K8dlV — el CH (@ChuyAlavez) December 11, 2025

Yo,viendo todo el daño que le ha hecho Dreyfus al Chicharito: https://t.co/SYn8vfHFX8 pic.twitter.com/O2I6z7MtJk — *Moon* 🥑 (@Luna_Mfitnesss) December 11, 2025

Chicharito se fue de las Chivas y todavía nos faltan 4 fichajes mexicanos



pic.twitter.com/9eisJBhbKK — GALLO WEST (@GalloLV) December 11, 2025

Hasta siempre Chicharito te vamos a extrañar

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂 pic.twitter.com/qI2IuO6mAc — luis martinez (@luismtz1225) December 11, 2025

Chivas anunció oficialmente la salida de "Chicharito" Hernández pic.twitter.com/SeCKwTsAnz — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) December 11, 2025

Gracias javier!!!



Con 40 partidos jugados

⚽ 4 goles

👟 1 asistencia pic.twitter.com/GY3kQeejsW — Aeagle (@JohnYoung0382) December 11, 2025