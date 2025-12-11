Más Información

El Hijo del Santo se quita la máscara previo a su despedida en la Ciudad de México

MEMES se despiden del Chicharito tras salida de Chivas

Preventa del México-Portugal dura menos de 60 minutos y provoca quejas

Chicharito comparte emotivo video tras su salida de Chivas: "No hay éxito sin caídas"

Chicharito se va de Chivas; así lo anunció el club: "Te deseamos el mejor de los éxitos"

Al anunciarse la salida delas redes sociales reaccionaron con memes, algunos divertidos, otros tantos nostálgicos, pero todos con el fin de mofarse del delantero mexicano.

El adiós de Javier del Rebaño Sagrado era un tema del cual se venía hablando días atrás, pero este jueves, el club oficializó esa noticia que provocó tristeza en unos cuantos seguidores del club, así como alivio para otros.

A raíz de su última aparición con Chivas, donde voló un penalti frente Cruz Azul en cuartos de final, una gran parte de la afición pedía la salida del icónico jugador mexicano y ese garrafal error también provocó burlas hacia él.

Los mejores MEMES de la salida del Chicharito de Chivas

