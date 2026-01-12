Mbappé, Valverde, Rodrygo y otras superestrellas del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso

El uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, se despidió en redes sociales de Xabi Alonso, quien dejó este lunes de ser su técnico tras caer en la final de la Supercopa de España, y destacó la "gran actitud" tanto de él como del cuerpo técnico.

"Míster te deseo lo mejor, a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre han tenido una gran actitud. Éxitos en todo lo que venga", escribió el segundo capitán del Real Madrid.

Kylian Mbappé, la gran superestrella de esta escuadra, recalcó que en poco tiempo le aprendió grandes cosas al estratega.

"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo".

Dentro de los otros jugadores que se despidieron del estratega español, aparece el brasileño Rodrygo Goes, quien había empezado la temporada rezagado en el banquilla, pero de a poco se ganó la confianza de Alonso y se convirtió en titular.

"Mister, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. ¡Que tu carrera siga creciendo! Todo lo mejor siempre", publicó en sus redes sociales.

Uno de los que más brilló durante el paso de Xabi en el Real Madrid fue Arda Güler, el mediocampista turco se volvió titular indiscutible con el ex del Bayer Leverkusen y explotó su gran talento futbolístico.

"Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior", comienza la publicación de Arda Güler en sus redes sociales.

"Estoy profundamente agradecido por todo lo que has aportado a mi trayectoria. Tu confianza en mí me ha convertido en un mejor jugador. Te deseo a usted y a su equipo mucho éxito en lo que venga después. Su influencia siempre permanecerá conmigo", concluye.

También compartieron un mensaje de adiós Dani Ceballos y el ucraniano Andriy Lunin, coincidiendo en que Xabi Alonso logrará éxitos lejos del Real Madrid.

"Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol solo te esperan grandes cosas. e deseo lo mejor", escribió Ceballos.

"Gracias por todo míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. ¡Mucha suerte", publicó Lunin.

Por otro lado, Dean Huijsen le agradeció "todo lo vivido" y le deseó "lo mejor para el futuro" a Xabi Alonso, mientras que el francés Aurelien Tchouaméni destacó el poder haber sido entrenado por el excentrocampista.

"Gracias por todo. Fue un placer aprender de uno de los mejores de siempre. Todo lo mejor para tu carrera".