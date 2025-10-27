Massimiliano Allegri lanza fuerte defensa a Santiago Giménez: "Llegarán los goles"

Santiago Giménez se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados en el futbol de Europa, al no poder marcar diferencia con el AC Milan.

La falta de goles le ha significado, para el mexicano, duras críticas por parte de un sector de la afición y los medios de comunicación, quienes esperan ver pronto la versión con la que llegó como goleador del Feyenoord.

Con toda esa presión en su contra, Massimiliano Allegri, entrenador del equipo, no dudó en salir en defensa del exjugador de Cruz Azul, reconociendo su labor para ayudar al equipo, reiterando su confianza y estableciendo que, con su trabajo, pronto llegarán los goles.

"Para un delantero todo puede cambiar en un instante. Para mí, lo está haciendo bien y está ayudando al equipo. Un jugador es bueno o no, y un partido no cambia la opinión. Santi es bueno, siempre ha marcado goles, y también los marcará con el Milan", sentenció.

Santiago Giménez ha tenido un arranque discreto en su primera campaña con el AC Milan. En lo que va de la temporada 2025/26, el delantero mexicano ha disputado 10 partidos oficiales, acumulando 706 minutos en el terreno de juego.

Su aporte ofensivo se resume en 1 gol y 1 asistencia, ambos registrados en la Coppa Italia, mientras que en la Serie A aún no ha logrado marcar ni asistir.