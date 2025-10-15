Mariners vs Blue Jays: Horario y canales para ver el Juego 3 de la ALCS; hoy, miércoles 15 de octubre

Este miércoles, los Mariners de Seattle recibirán a los Blue Jays de Toronto para disputar el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS, por sus siglas en inglés).

Mientras la noche cae en la T-Mobile Park, los Mariners aprovecharán la ventaja que llevan sobre los Blue Jays. Dos capítulos firmados a nombre de los de Seattle, donde —en el último encuentro— se impusieron por un contundente 10-3.

Prácticamente, los Mariners están a la mitad del camino para clasificarse a la Serie Mundial. De hacerlo, sería la primera de su historia. Mientras que, en contraste, los Blue Jays buscarán sobrevivir sin un margen de error.

Especialmente, porque quieren repetir la hazaña del bicampeonato conseguido entre 1992 y 1993.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el tercer capítulo de la ALCS.

Mariners vs Blue Jays - Foto: AFP / AP

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana?

Miércoles, 15 de octubre

Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays | 18:08 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de MLB.TV, FOX y Caliente TV.

