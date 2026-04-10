María Sánchez guía goleada de México sobre Islas Vírgenes

Como era de esperarse, la Selección Mexicana goleó a las Islas Vírgenes de Estados Unidos con una exhibición de María Sánchez, quien con cuatro goles tejió el camino para la victoria de 9-0 sobre las caribeñas ante más de 18 mil aficionados.

Sin ninguna complicación de por medio, el equipo de Pedro López impuso el ritmo del juego, que estuvieron controlando por la gran mayoría del encuentro. Las mexicanas tuvieron el 85.2 por ciento de posesión del esférico, mientras que las visitantes registraron 14.8.

El dominio fue tan aplastante que el Tri Femenil registró un total de 65 remates, 25 de ellos fueron a puerta y el rival no registró ni uno solo.

La ofensiva mexicana arrancó inquieta desde el silbatazo inicial, acercándose con peligro al área rival para intentar romper el cerrojo lo más pronto posible. Con apenas cinco minutos, Camberos filtró un excelso pase para María Sánchez, quien cruzó a la arquera rival con la izquierda para abrir el marcador.

Después de la primera anotación, el cuadro mexicano abrió la llave para inundar la zona baja rival y seguir acumulando goles.

🇲🇽¡Camberos y Sánchez para el primeroooo!💥



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Rebeca Bernal levantó el esférico que le cayó a la histórica Charlyn Corral, que estaba sola en el área y sin mucho esfuerzo remató de cabeza para hacer el segundo, ante un mal fildeo de la arquera Rehm.

Para el 18 volvió a aparecer 'Bombi' Sánchez para firmar el doblete. En el minuto 23, Bernal fue derribada dentro del área grande y la silbante marcó penalti; Corral tomó el balón y definió con tranquilidad para dibujar el 4-0.

El balón parado volvió a surtir efecto para México. Kimberly Rodríguez llegó como una auténtica locomotora y sin la necesidad de brincar, conectó la redonda con la frente ante la defensa caribeña que se quedó inmóvil.

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Rehm se lució con un par de atajadas al minuto 32, pero en la segunda dejó el balón servido para el triplete de Sánchez. Corral se apoyó de primera con Stephany Mayor, quien puso un lujoso pase a Camberos para que se hiciera presente en el electrónico que ya lucía un 7-0.

En el añadido del primer tiempo, María Sánchez selló su póker, al aprovechar la diagonal de Camberos para colocar el 8-0.

Durante la segunda mitad, la arquera de Islas Vírgenes fue importante para evitar más goles, pero no pudo negarle su anotación a Kiana Palacios al 82 que significó el 9-0.

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a República Dominicana el próximo sábado 18 de abril, duelo de suma importancia para ambas escuadras que pelean por el liderato del Grupo A.