Selección Mexicana continúa como líder del Ranking de CONCACAF

La Selección Mexicana confirmó el buen estado de forma presentado en la Fecha FIFA de marzo al culminar en la primera posición del Ranking de la Concacaf.

Durante el pasado mes, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentó a dos potencias europeas: Portugal y Bélgica. Ambos encuentros con el objetivo de seguir preparándose para el Mundial de 2026, que arranca el próximo 11 de junio.

En su primer partido frente los lusitanos, que significó la reinauguración del Estadio Banorte, el Tri empató sin goles, pero demostrando una cara positiva ante una de las selecciones candidatas a levantar la Copa del Mundo.

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En Chicago enfrentaron al cuadro belga en el mítico Soldier Field, en este enfrentamiento también firmaron un empate de 1-1. Durante el primer tiempo, Bélgica saltó con algunos suplentes, pero ya para la segunda mitad entraron titulares y el partido se complicó para los mexicanos.

Mexico stays atop in the region 🇲🇽 pic.twitter.com/i0D2WRMheh — Concacaf (@Concacaf) April 10, 2026

Aunque el saldo de estos encuentros fueron dos empates, eso le sirvió a la escuadra nacional para mantenerse en la punta de la clasificación dentro de las selecciones de la Concacaf.

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México se vio beneficiado por el terrorífico nivel de Estados Unidos durante la misma fecha de partidos internacionales. El cuadro de las Barras y las Estrellas se midieron ante los mismos rivales que los mexicanos, pero los resultados fueron catastróficos para ellos.

El equipo de Mauricio Pochettino cayó 5-2 frente Bélgica y 2-0 contra Portugal.

Por su parte, Canadá cosechó dos empates. Primero firmó un 2-2 con Islandia y después un 0-0 frente Túnez.