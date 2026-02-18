María José Alcalá subraya que el respaldo a los deportistas va más allá de una sola institución

Luego de un 2025 marcado por logros deportivos para México, los premios y estímulos destinados a los atletas nacionales han aumentado, lo que representa un reto mayor para las instituciones encargadas de respaldar su esfuerzo y cada medalla obtenida.

Esta gestión, impulsada como una de las banderas de Rommel Pacheco al frente de la Conade, fue respaldada por María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien subrayó que no solo el exclavadista vela por los deportistas, sino que existen diversas instancias y departamentos comprometidos en fortalecer el apoyo a quienes representan al país en el ámbito internacional.

"Yo he escuchado al titular de la Conade, y lo digo con mucho cariño y respeto. Lo que ellos hacen con menos recursos es cierto, pero hay otras instituciones que también aportamos: el Comité Olímpico Mexicano, los patrocinadores, los estados. Todos estamos en esa bolsa para lograr mejores resultados. Ya el peso no recae en una sola institución, y la verdad creo que eso nos llena de orgullo", mencionó.

Alcalá compartió que pudo conversar con Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), sobre algunas dudas y posibles mejoras, y habló del siguiente gran reto deportivo de México: los Juegos Centroamericanos.

"Tuvimos una plática sobre los recursos y el esfuerzo que realizamos para conseguir patrocinadores. Le dijimos que queremos trabajar de la mano con ella y que estamos modernizando al Comité Olímpico Mexicano. Todos los países de Latinoamérica crecen, no es fácil. Se preparan con intensidad y creo que tendremos una delegación fuerte. Vamos a dar la pelea por la coronación final de México", finalizó.