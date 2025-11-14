Luka Modric disputaría su quinto Mundial tras la clasificación de Croacia para 2026

La selección croata logró este viernes su billete para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 tras vencer por 3-1 a Islas Feroe y selló una fase de clasificación casi impoluta, liderada por Luka Modric, que podría jugar su quinto torneo mundial con el país balcánico.

El 'Mago de Zadar', de ir convocado por Zlatko Dalic, sumará con 40 años otra participación en una Copa del Mundo, tras la de 2006 (Alemania), 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Catar), ya que en la de 2010 Croacia no estuvo presente.

Un selecto club en el que están los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, el italiano Gianluigi Buffon y el alemán Lothar Matthäus, además de Lionel Messi (Argenina) y Cristiano Ronaldo (Portugal), quienes están cerca de jugar este verano su sexto Mundial.

Lee también: Selección Mexicana: ¿Cuántas veces el Tri ha eliminado a Argentina en la historia de los Mundiales?

Será el séptimo que dispute el equipo de los Balcanes desde que es independiente, siendo el de 1998 (Francia, semifinales) el primero y el de Rusia en el que llegó más lejos, en la derrota en la final contra la selección gala por 4-2.

Con 19 puntos y seis victorias en siete partidos, con el solo empate ante República Checa por 0-0, la selección de Dalic ha firmado una gran fase de grupos, emparejada con Gibraltar y Montenegro además de la selección checa y la feroesa. Precisamente contra el otro equipo balcánico del grupo L jugará Croacia su último partido de esta fase, fuera de casa.

Lee también: Jorge Pietrasanta candidatea a Guillermo Ochoa para el Mundial 2026: “Se ha ganado ser titular en Selección Mexicana”

Ante Islas Feroe empezaron perdiendo, con el tanto de Geza David Turi (m.16) tras un tiro desde la frontal que rebotó en Voskovic y engañó a Livakovic, pero poco después llegó el empate del defensor del Manchester City Josko Gvardiol (m.23), quien anotó con un tiro cruzado desde la izquierda en el interior del área.

La superioridad de los croatas, que avasallaron al rival en posesión y tiros, se materializó con el segundo y el tercer tanto, de Peter Musa (m.57) y Nikola Vlasic (m.70) respectivamente.

Un partido que terminó 3-1 pero que debió tener un resultado más abultado. Islas Feroe, con un partido más que el resto, se queda en tercera posición del grupo con 12 puntos, detrás de los checos con 13.