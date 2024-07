Luis Romo lo tiene claro en su regreso a Cruz Azul: El objetivo es ser campeón

Ahora que Luis Romo está de regreso en Cruz Azul, el futbolista no dejó pasar la oportunidad para mandar el mensaje que todos los aficionados cementeros quieren escuchar: "Los objetivos son los mismos, el de ser campeón".

En la conferencia de prensa de su presentación como refuerzo de La Máquina para el Apertura 2024, el volante mexicano destacó que pese a ya haber logrado un título con los celestes, la meta es no bajar la guardia y aportar desde su conocimiento para volver a conseguirlo.

"Las exigencias qué traes desde afuera, ya está más relajado porque se dio un campeonato, pero hay que mejorar lo que hiciste el torneo pasado, siempre llegas a un vestidor nuevo, te vas adaptando, eso lo iré viendo en el día a día".

Lee también Inglaterra avanzó a la final de la Eurocopa 2024 con un gol de último minuto

Respecto al plantel con el que compartió antes de marcharse a Rayados y el que encuentra ahora, Romo apuntó: "La verdad que esta Nacho, Guti, Gudiño, de los grandes que estaban y hay chavos que lo vivieron también, un grupo que esta completo, se disfruta el día a día, los que llegamos vamos a aportar mucho; obviamente el objetivo es campeonar".

Romo aseguró que ha charlado mucho sobre táctica con Martín Anselmi, el técnico cementero: "Hablamos mucho tácticamente y hoy no te sabría decir una posición donde vaya a estar, la que más tocamos fue la de líbero, puede ser ahí, pero el profe es bastante creativo, estuvimos en una platica en el vestidor, creo que con el vas a brillar o desplegar tu mejor futbol".

Por último, Luis mandó un mensaje a la afición de La Máquina: "A la afición, agradecerle porque ahora en el estadio me di cuenta lo que representaba para el club, cuando venía el recibimiento no era tal como lo esperaba, hay ilusión hacia mí, el hecho sentirte valorado es muy importante, hoy con esa sonrisa, me piden que ya esté, entonces estoy muy contento".

Lee también Rodrigo Huescas es presentado como refuerzo del Copenhague, pese a la molestia de Cruz Azul