Lucha Libre AAA: Horario y canales para ver EN VIVO la función de este sábado 22 de noviembre en Ciudad de México

Lucha Libre AAA volverá esta noche a Ciudad de México con todas las estrellas de la Caravana Tres Veces Estelar, además de elementos de WWE. El Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera será testigo de un duelo de carácter internacional en el combate estelar de este sábado 22 de noviembre.

El Hijo del Vikingo hará pareja con Dragon Lee para enfrentarse al Megacampeón de Lucha Libre AAA, Dominik Mysterio, y El Grande Americano, un fenómeno de popularidad en nuestro país. El combate continúa con la rivalidad entre el excampeón mundial poblano y el ‘Heredero del 619’.

Otros combates importantes en la noche serán el mano a mano entre La Parka y Galeno del Mal. Así como el triangular por el derecho a retar a Laredo Kid por el Campeonato Peso Crucero de Lucha Libre AAA que disputarán Octagón Jr, Je’von Evans y el español Axiom.

El Campeonato de Parejas Mixtas de Lucha Libre AAA estará en juego cuando los monarcas Ethan Page y Chelsea Green lo defiendan en la capital mexicana ante la dupla integrada por Mr. Iguana y Lola Vice. Además, el duelo de facciones entre los Psycho Circus (Pagano, Murder Clown, Monster Clown y Dave the Clown) que se enfrentarán a El Ojo (El Mesías, Mecha Wolf, Sansón y Forastero).

¿En dónde y a qué hora ver EN VIVO la función de Lucha Libre AAA en Ciudad de México este sábado 22 de noviembre?

La función de este sábado tendrá transmisión gratuita a través de Youtube en los canales oficiales de Lucha Libre AAA y WWE en Español.

Lucha Libre AAA en Ciudad de México