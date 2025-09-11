Los cuatro equipos más populares de la Liga MX regresan a la acción; tienen objetivos claros

La Liga MX retoma su curso, tras la pausa por Fecha FIFA. La Jornada 8 del Apertura 2025 arranca este viernes, pero los reflectores estarán puestos sobre los “cuatro grandes”, destacando el América vs Chivas.

Las miradas estarán puestas en el Clásico Nacional. Las Águilas lucen como favoritas (segundas en la clasificación, con 17 puntos). Reciben a un Rebaño obligado a reaccionar, al estar en el lugar 16, con cuatro unidades. Sin duda, los tapatíos necesitan dar un golpe de autoridad. El partido es una oportunidad para revertir su mal paso, pero enfrentar a un América enrachado será un reto mayúsculo.

El primer “grande” en entrar en acción serán los Pumas, que ubicados en el décimo puesto con nueve puntos, visitan el viernes al Mazatlán FC. Los universitarios vienen de una victoria ajustada (1-0) ante el Atlas, como locales, pero su irregularidad les exige sumar de a tres para escalar posiciones. Enfrentar a los Cañoneros, lugar 12, y una racha inestable, representa una oportunidad para consolidarse.

El Cruz Azul, tercero en la tabla con 17 puntos, enfrenta el sábado al Pachuca en el estadio Hidalgo. La Máquina arriba en gran momento, tras derrotar (2-1) precisamente a las Chivas en el Akron. Los Cementeros buscan mantener su invicto, superar al América y acercarse al líder de la competencia, que en este momento es el Monterrey.