Brenda Osnaya considera que "los atletas paralímpicos se esfuerzan el triple"

Algo que usualmente se da por sentado, es que los atletas —sea cual sea su disciplina— se esfuerzan al límite para cumplir los objetivos.
Sin embargo, Brenda Osnaya —referente mexicana en el paratriatlón— admite que un atleta paralímpico lo hace mucho más.
“Antes, pensaba que un atleta convencional y uno adaptado se esforzaban igual. Pero ya con 15 años en esta disciplina, he cambiado de pensamiento”, contó, en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.
“Sí, definitivamente es un doble o triple esfuerzo”, agregó. Y no se refiere a sólo por entrenar, sino a todo lo que hay en la vida diaria.
A final de cuentas, México no es una nación que ofrezca verdaderas oportunidades de desarrollo a toda su población, sin importar condición.
“La discapacidad en un país como México implica muchas barreras... Arquitectónicas, económicas. Algo tan básico como ir a entrenar puede convertirse en un reto. Sólo trasladarte ya es un esfuerzo mayor”, aseveró.
“También, con las discapacidades vienen problemas de salud. Hay dolores neuropáticos, deportistas que necesitan sondearse... Todo eso es tiempo, dinero, desgaste, y muchas veces eso te lleva a tu límite”, añadió.
Pese a todo eso, el gran objetivo no se modifica ni un poco: “Queremos competir, queremos ganar”.
Y enseguida manda un mensaje contundente sobre el deporte paralímpico: “No somos atletas de segunda. Somos atletas de alto rendimiento”.
