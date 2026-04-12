Para Brenda Osnaya, la visibilidad del deporte paralímpico en México ha avanzado, pero sigue lejos de donde debería estar. Luego de más de una década dentro del alto rendimiento, la atleta de paratriatlón lo ve desde esta óptica: “Han pasado 10, 15 años, y sí he visto crecimiento, pero la verdad es que no a la par del deporte convencional”.

Recuerda que, en sus inicios, la exposición era prácticamente nula. “Las primeras veces que vi Juegos Paralímpicos en televisión, fueron en Río de Janeiro 2016”, reveló, como reflejo de disciplinas que durante años se mantuvieron fuera del radar mediático.

Hoy, aunque reconoce que hay más difusión, iniciativas y esfuerzos por visibilizar, la brecha sigue siendo evidente: “Tú ves cómo en el deporte convencional crecen redes, llegan patrocinadores, y en el deporte adaptado no pasa igual”.

Sin embargo, la diferencia no está en el nivel deportivo. “Es tan valioso lo que hace un atleta paralímpico como uno convencional”. Por eso, también entiende que parte del cambio pasa por quienes están dentro. “Tenemos que dar entrevistas, tener estas pláticas, para que la gente también nos conozca”, expresó.

Más allá de su caso, detrás del esfuerzo de Brenda hay un propósito plausible: “Me gustaría que más niños y niñas con discapacidad pudieran tener esta oportunidad”.

Porque, como resume, el primer paso sigue siendo el más básico: Que los vean.

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