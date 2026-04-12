En Los Ángeles 2028, Brenda Osnaya busca conquistar una presea paralímpica

Después de la enseñanza que otorgan dos ciclos paralímpicos (Tokio 2020 y París 2024), Brenda Osnaya tiene clara y concisa su meta para los Juegos de Los Ángeles 2028: “Quiero ganar una medalla.

“Ya tenemos experiencia, ya hemos demostrado que podemos dar resultados... Ahora falta consolidarlo”, contó.

Su historia en Juegos Paralímpicos hasta ahora es: Dos quintos lugares, en Tokio y París. Pero detrás de ese número, Brenda tiene un análisis profundo.

“En París, llegué en mi mejor momento, físicamente. Estuve a 15 segundos de la medalla de bronce”. Ahora, el enfoque para los próximos dos años cambió. “Mi preparación no sólo tiene que ser física, también mental”, reconoció.

Para la próxima justa, Brenda apunta a lo más alto: “Obviamente, quiero ganar una medalla para mi país, es mi sueño. Es para lo que entreno todos los días”.

En el paratriatlón, el tiempo no se detiene entre los cambios de disciplina (natación, ciclismo y carrera): “Son esos segundos, esos pequeños movimientos, los que hacen la gran diferencia para estar en una mejor posición”.

Además, Los Ángeles 2028 tendrá un condimento especial: “Más allá de los objetivos deportivos, me ilusiona mucho que es prácticamente en nuestra casa, va a haber mucho mexicano, mucho latino, mucha porra. Será una gran responsabilidad por toda la comunidad que nos estará viendo”, comentó emocionada, por la motivación que le da la cercanía de la sede.

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