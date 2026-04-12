Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez celebran el bronce; apuntan a Los Ángeles 2028

Con el brillo de una nueva medalla en sus manos y la emoción aún latente tras subir al podio, Alejandra Valencia, doble medallista olímpica, compartió un balance sincero sobre la actuación del equipo mexicano de arco recurvo femenil.

El tercer lugar conseguido no solo replicó la posición alcanzada en los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que además marcó un hito histórico: la primera presea obtenida por el conjunto nacional en una Copa del Mundo de World Archery.

En sus palabras, más allá del resultado, lo fundamental fue reconocer el esfuerzo colectivo que permitió escribir una página inédita en la trayectoria del tiro con arco mexicano.

Lee también Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez suben al podio en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

🏹 "Es un buen inicio".



Alejandra Valencia habla del resultado que obtuvo el equipo mexicano de arco recurvo, al ser la primera medalla de las tres en una Copa de Mundo. pic.twitter.com/gfIGXqVNk9 — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 12, 2026

"Ha sido una experiencia muy bonita, todo estuvo muy bien. Hay que seguir adelante, ahora estamos muy felices por la medalla, es la primera vez que ganamos una en una Copa del Mundo las tres. Luego de un año en el que ni estuvimos las tres juntas y subir al podio es un buen inicio", recalcó Valencia.

El optimismo de Alejandra Valencia encontró eco en Ana Paula Vázquez, quien tras un periodo de receso volvió a integrarse al equipo principal con renovada energía. La joven arquera subrayó que la clave para seguir creciendo será multiplicar las sesiones de entrenamiento en conjunto, fortaleciendo la coordinación y confianza entre ellas.

"Con el tercer lugar tenemos un punto de partida; hay que tomar en cuenta que nos juntamos hace una semana y los rivales llevan meses trabajando. El bronce nos dice por qué lugar debemos ir. Tomé un tiempo para arreglar temas personales, pero tenemos la motivación para buscar hacer algo más en Los Ángeles 2028", concluyó.

Lee también Matías Grande busca medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco: "Quiero ganar en México"