Brenda Osnaya recuerda la pedida de matrimonio a su entrenadora en París 2024

La meta del triatlón, en los Juegos Paralímpicos París 2024, no sólo marcó el final de una de las competencias más peculiares en la carrera de Brenda Osnaya. También, fue el inicio de una historia que llevaba tiempo construyéndose fuera del circuito.

Con un cartel improvisado, un anillo escondido y en medio del caos que conlleva la llegada a la meta, Brenda le pidió matrimonio a su entrenadora, Jessie González, en un momento que combinó todo lo que define su trayectoria: Resiliencia y equipo.

“Compré el anillo en México. El cartel lo hice en el desayuno... Agarré un papel del comedor donde estábamos los atletas y con un marcador lo escribí. Lo puse debajo del cojín de mi silla y, después, me enfoqué en competir”, contó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Nada de eso sabía Jessie, quien estaba centrada en que la carrera saliera perfecta.

“Me dijo: ‘Jess, voltea’ y ya tenía el cartel que decía ‘¿Te quieres casar conmigo?’... Yo ni siquiera lo intuí. Veníamos de semanas de preparación y estrés total”, compartió González.

El “sí” llegó de inmediato. No podía ser distinto.

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