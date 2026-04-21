LIV Golf anuncia la creación de OKGC, el primer equipo con raíces estadounidenses de la liga

Ante los rumores de una posible desaparición por el supuesto retiro de inversión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, LIV Golf respondió y empezó a despejar dudas sobre su futuro. Hoy, anunció el "nacimiento" de OKGC, el primer equipo relacionado directamente con Estados Unidos, aunque en realidad se trata de un cambio de nombre de Smash GC.

Desde México, directivos como Scott O'Neil, CEO de la liga; y Christopher Heck, Presidente de Operaciones Comerciales, declararon que la liga está más fuerte que nunca y que el futuro luce brillante. Después de que Jon Rahm conquistara el campo del Club de Golf Chapultepec, se anunció que LIV volverá al país en 2027 y ahora, consolidan a Oklahoma como la ciudad de un equipo prácticamente estadounidense. El único miembro del equipo que no comparte la nacionalidad es Graeme McDowell, originario de Irlanda del Norte.

Lee también Jon Rahm arrasa y se consagra campeón del LIV Golf México City

OKGC debutará con su nueva denominación en el Maaden LIV Golf Virginia, llevado a cabo del 7 al 10 de mayo en el Trump National Golf Club, Washington, D.C.

En un comunicado, LIV Golf informó que "esta medida representa un paso significativo en la estrategia de LIV Golf para conectar a sus equipos con los mercados locales, creando identidades más sólidas y relaciones más profundas con los aficionados, los socios y las comunidades. A medida que la liga sigue creciendo a nivel mundial, OKGC pone de relieve el creciente impacto de las identidades de equipo locales y nacionales dentro del modelo de franquicia de LIV Golf".

Este equipo estará capitaneado por Talor Gooch, nacido en Oklahoma y exalumno de la Universidad Estatal de Oklahoma. Su conexión con la región proporciona una base auténtica para la identidad del equipo de cara al futuro.

Lee también ¿Quién es Luis Carrera, el mexicano que reemplazó a Bryson DeChambeau en LIV Golf México?

"Esto es increíblemente significativo para mí. Oklahoma es donde crecí y donde aprendí a competir. Representar ahora a este estado a través del OKGC y llevar esa identidad con nosotros por todo el mundo es algo de lo que me siento muy orgulloso. Estamos construyendo un equipo con el que la gente pueda identificarse, uno que refleje el orgullo, la resiliencia y la mentalidad de Oklahoma allá donde vayamos", declaró Gooch.

La identidad del OKGC está marcada en su escudo, un bisonte con el número 46 como homenaje a Oklahoma, el 46.º estado en incorporarse a los Estados Unidos.

Lee también LIV Golf México: ¿Cuántos millones de dólares se lleva el campeón del torneo?