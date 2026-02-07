Liga MX: Tigres vs Santos EN VIVO - Jornada 5 del Clausura 2026

En el balompié mexicano, el telón de este viernes lo abrirán Tigres y Santos Laguna en la cancha del Estadio Universitario de la UANL. Mientras la noche cae en “El Volcán”, la escuadra regiomontana jugará por una victoria que le permita escalar puntos en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026.

Sin embargo, primero deberá pasar por encima de Santos Laguna. Lo cierto es que, en apariencia, el reto para los felinos será sencillo, más aún porque a los “Guerreros” solamente los salva un solitario punto de diferencia con Mazatlán, el equipo sotanero del certamen: suman cuatro unidades.

En su regreso, después de empatar con Forge FC en la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, Tigres saltará a la cancha con un saldo de dos victorias, una derrota y un empate en el actual tornel de la Liga MX. Mientras que, en contraste, Santos llega con una mala racha de un empate y tres derrotas.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Universitario de la UANL

Estadio Universitario de la UANL, momentos antes de la Jornada 5 del Clausura 2026 - Foto: Imago7

Minuto a minuto Tigres vs Santos EN VIVO; hoy, viernes 6 de febrero

El partido podrá seguirse a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7, así como el minuto a minuto en EL UNIVERSAL Deportes.

Universal Deportes 07:05 PM Rueda el balón en el Estadio Universitario de la UANL.

Universal Deportes 07:02 PM Tigres y Santos saltan a la cancha.

Universal Deportes 07:02 PM Alineaciones confirmadas para el partido.

Listo los once Tigres que saldrán esta noche al Universitario a disputar el duelo ante Santos. 🐯@CEMEXMx pic.twitter.com/Fezbn8rkFa — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 7, 2026

